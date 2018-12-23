Іспанський «Реал Мадрид» втретє поспіль переміг на клубному чемпіонаті світу з футболу.

У фіналі турніру іспанська команда виграла в команди «Аль-Айн» з Об’єднаних Арабських Еміратів з рахунком 4:1.

У складі «Реалу» відзначилися Лука Модрич, Маркос Льоренте та Серхіо Рамос. Наприкінці матчу за «Аль-Айн» забив Цукаса Сіотані. Уже в додатковий час голом у свої ворота відзначився Яхіа Нейдер з команди з Еміратів.

У клубному чемпіонаті світу беруть участь сім команд: шість переможців головних континентальних турнірів Європи, Азії, Африки, Південної та Північної Америки й Океанії, а також господар змагань.