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10 Жовтень 2018, Київ 20:00
Новини | Події

Речниця Мінінфраструктури заявила, що у вікно її квартири стріляли

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Речниця Міністерства інфраструктури України Марина Томко заявляє, що увечері 9 жовтня у вікно її квартири стріляли.

«Близько 22:30 у балконне вікно моєї квартири було здійснено постріл. 20 поверх будинку. Ніхто не постраждав. Пробито зовнішнє скло склопакету, внутрішнє ціле. На місце події майже одразу прибула поліція і слідчі. Розслідуванням справи займаються правоохоронні органи. Не хочу пов’язувати цей випадок з професійною діяльністю. Але навіть якщо це хуліганство, це має встановити слідство», – написала Томко у Facebook.

Поліція наразі не коментувала інформацію.

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