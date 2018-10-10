Речниця Мінінфраструктури заявила, що у вікно її квартири стріляли

Речниця Міністерства інфраструктури України Марина Томко заявляє, що увечері 9 жовтня у вікно її квартири стріляли.

«Близько 22:30 у балконне вікно моєї квартири було здійснено постріл. 20 поверх будинку. Ніхто не постраждав. Пробито зовнішнє скло склопакету, внутрішнє ціле. На місце події майже одразу прибула поліція і слідчі. Розслідуванням справи займаються правоохоронні органи. Не хочу пов’язувати цей випадок з професійною діяльністю. Але навіть якщо це хуліганство, це має встановити слідство», – написала Томко у Facebook.

Поліція наразі не коментувала інформацію.