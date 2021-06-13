У Швейцарії проходить референдум з низки питань

У Швейцарії 13 червня проходить референдум з низки питань – від заборони використання пестицидів у сільському господарстві, посилення відповідальності фермерів щодо використання антибіотиків, до надання поліції ширших повноважень у боротьбі з тероризмом.

Так, одна з ініціатив закликає заборонити синтетичні пестициди в країні на 10 років. Крім того, імпортні продукти харчування, вироблені з використанням таких пестицидів, також будуть заборонені. Інша ініціатива стосується пільг для фермерів тільки у випадку, якщо вони не використовують пестициди, а антибіотики – лише для лікування хворих тварин.

Уряд вважає, що обидві ці пропозиції підірвуть продовольчий суверенітет країни. Опитування громадської думки свідчать, що і одна, і інша ініціатива, найімовірніше, буде відхилена.

Третя ініціатива стосується скорочення викидів парникових газів на 50 відсотків від рівня 1990 року до 2030 року, включаючи фінансові стимули для установки точок зарядки для електромобілів і продажу транспортних засобів, які споживають менше палива. Це також збільшить податок на мазут і природний газ, а також передбачає збір з авіаквитків.

Інша ініціатива, що отримала громадську підтримку, передбачає розширення повноважень поліції у боротьбі з тероризмом, попри застереження правозахисників.

Референдуми у Швейцарії проводяться кожні кілька місяців на національному, регіональному та місцевому рівнях. Будь-яка ідея від громадськості може бути виставлена на всенародне голосування, якщо вона набере 100 тисяч підписів в країні з населенням у 8,6 мільйона людей.