Міноборони: суд розблокував переведення військових частин на нову систему харчування

Шостий апеляційний адмінсуд скасував ухвалу попередньої інстанції та розблокував переведення військових частин на систему продовольчого забезпечення із застосуванням каталогів продуктів. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

«У межах судових слухань, які неодноразово переносилися з різних причин, Міністерством оборони було зібрано та долучено до матеріалів справи усі належні докази, що повністю спростовують позовні вимоги», – наголосили у Міноборони.

Як зазначили у міністерстві, перехід на нову систему харчування є однією з ключових реформ ЗСУ та повністю відповідає стандартам армій провідних країн світу.

«Станом на сьогодні, переведено вже 73 військові частини Збройних Сил України. Більшість, а саме 285 військових частин, мали перейти на цю систему на підставі наказу, дію якого до 11 грудня було зупинено», – повідомили у Міноборони.

У липні Окружний адміністративний суд Києва призупинив дію наказу Міністерства оборони від 3 березня цього року «Про перехід військових частин Збройних сил України (ЗСУ) на систему продовольчого забезпечення із застосуванням каталогу продуктів харчування у 2019 році».

Позивачем у справі виступив «суб’єкт господарської діяльності», який раніше, до впровадження реформи, постачав продукти харчування у ЗСУ.