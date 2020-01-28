У Середземному морі за вихідні врятували понад 480 мігрантів

За минулі вихідні рятувальники у Середземному морі врятували понад 480 мігрантів, які прямували до Європи. Про це 27 січня повідомила DW з посиланням на гуманітарні організації.

Як зазначили «Лікарі без кордонів», рятувальне судно Ocean Viking здійснило п’ять рятувальних операцій протягом 72 годин. На борту корабля перебуває 407 людей, серед них сім вагітних жінок, п’ятеро дітей у віці до п’яти років і близько 100 неповнолітніх без супроводу дорослих.

Речник «Лікарів без кордонів» повідомив, що Ocean Viking взагалі розрахований на 200 людей і прийняти більше біженців просто не може.

Ще 78 мігрантів з 20 країн перебувають на німецькому рятувальному судні Alan Kurdi.

За словами голови організації Sea Eye Ґордена Іслера, разом на двох кораблях перебуває 484 людини. Обидва судна чекають дозволу висадити врятованих людей.

«Європейська комісія повинна діяти, щоб люди могли потрапити в безпечне місце. Рятувальні кораблі не повинні бути заблоковані протягом тривалого часу», – написав Іслер у твітері.

За даними Міжнародної організації з міграції, з 2014 року по 28 жовтня 2019 року в Середземному морі загинуло загалом близько 19 тисяч людей.