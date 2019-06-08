У Києві відбулась регата «Вітрила волі та єдності» з участю ветеранів АТО

У Києві проведено відбулася регата «Вітрила волі та єдності» з участю ветеранів російсько-української війни. Серед учасників регати – ветерани АТО (ООС) із різних підрозділів Збройних сил і Національної гвардії України, а також медики-добровольці з Першого добровольчого мобільного шпиталю імені Пирогова (ПДМШ).

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, до участі у змаганнях під вітрилами зареєструвались понад 20 команд; в екіпажах яхт разом змагались яхтсмени з київських яхт-клубів і військові ветерани.

Організатори регати, серед яких Національна рада зі спортивної реабілітації захисників України і Київський військовий центр допомоги учасникам АТО, наголосили, що завданням змагань було підтримати українських військових моряків, які перебувають у полоні в Росії. Перед початком регати кожній команді-учасниці шляхом жеребкування було надане ім’я військовополоненого моряка.