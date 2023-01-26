Регіональну стипендію Радіо Свобода виграли журналістки Антоніна Андрійчук та Ольга Івлєва

У конкурсі на стипендіальну програму Радіо Свобода Regional Reporting Fellowship перемогли журналістки Антоніна Андрійчук та Ольга Івлєва. За умовами стипендії наступні вісім місяців вони працюватимуть у київському бюро Радіо Свобода.

Антоніна Андрійчук як фрілансер співпрацює з проектами «War. Stories from Ukraine», «The Ukrainians», «Ukraїner» і «TEDxKyiv». До повномасштабної війни працювала над підготовкою запуску проєкту «Корені» про невеликі міста та села України.

«На Радіо Свобода хочу зміцнити свої навички роботи з текстом, а також з написання і зйомки сюжетів. Для мене важливо розширити свої професійні зв’язки», – розповідає Антоніна Андрійчук

Ольга Івлєва закінчила філософський факультет національного університету імені І. Мечникова. Останні два роки співпрацювала з такими виданнями як «Суспільне Одеса», НВ, Bihus.info та «Судовий репортер». До повномасштабного вторгнення писала матеріали про забудову Одеси та соціальні проблеми у місті, а після 24 лютого 2022 року більшість матеріалів присвячені воєнних злочинів та розгляду цих справ у судах.

«Завдяки стипендіальній програмі я зможу розвиватися як журналіст-розслідувач, глибше опанувати тему воєнних злочинів та докласти більше зусиль для інформування читачів про те, якою є російсько-українська війна», – розповіла Ольга Івлєва.



Метою програми є сприяння професійному розвитку журналістів-початківців у країнах «Східного партнерства» ЄС та Західних Балкан. Стипендія покликана допомогти поглибити журналістські знання, розвинути навички та ознайомитися з принципами роботи незалежних медіа.

Стипендіатів інтегрують у щоденну роботу бюро, де вони працюють повний робочий день та отримують можливість виробляти журналістський контент, а також брати участь у редакційних дискусіях.

Стипендіальна програма базується на місії Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода сприяти якісній і об’єктивній журналістиці, а також підтримувати демократію і права людини. Проєкт фінансується коштом гранту від посольства США в Чехії.

Раніше стипендіатами програми ставали Ірина Маслюкова, Юлія Турчинська, Анастасія Магазова, Наталія Патрікєєва, Вікторія Жуган, Ольга Комарова та Михайло Штекель.