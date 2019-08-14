Мінрегіон пропонує реконструювати «хрущовки» за згоди 75% власників житла

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України пропонує реконструювати «хрущовки» за згоди щонайменше 75 відсотсотків власників квартир та іншого нерухомого майна в межах кварталу або мікрорайону.

Відповідні зміни передбачає розроблений міністерством законопроєкт.

«Сьогодні у діючому законі 2006 року щодо реконструкції застарілого житла прописана обов’язкова згода 100% мешканців будинку. Тобто, відмова навіть одного жителя, який прописаний у квартирі такого будинку, виключає можливість проведення реконструкції. Навіть якщо вся решта жителів повністю підтримує це рішення. Це не зовсім правильно», – розповів заступник міністра Лев Парцхаладзе.

За його словами, коефіцієнт відшкодування за старе житло становить 1,5.

«Тобто при переїзді в новий будинок вам повинні дати квартиру на 50% більше. Це стало основною причиною того, що реновація застарілого житла в Україні так і не змогла розпочатися на практиці», – вважає посадовець.

Розроблений міністерством законопроєкт передбачає можливість здійснення реконструкції застарілого житла різної поверховості, а не лише до п’ятьох поверхів.

Згідно з документом, якщо власники квартир, попри згоду понад 75% мешканців, відмовляються залишати домівку, відселення відбувається в примусовому порядку за рішенням суду.

При цьому власники квартир мають право вибору квартири в «маневреному фонді» (житловий фонд, сформований інвестором-забудовником за власні кошти та призначений для тимчасового проживання громадян на час проведення реконструкції житла застарілого житлового фонду) або в стартовому будинку (будинки, побудовані в першочерговому порядку під час комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) з метою переселення мешканців застарілого житлового фонду).