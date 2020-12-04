КНУ імені Тараса Шевченка обрав нового ректора

Київський національний університет імені Тараса Шевченка обрав нового ректора. У другому турі виборів переміг нинішній проректор з науково-педагогічної роботи Володимир Бугров.

Він набрав 1839 голосів. Його опонентом був директор Інституту геології Сергій Вижва, який отримав 450 голосів. Жодного кандидата не підтримали 116 виборців.

Явка в другому турі виборів ректора КНУ становила 62,94% (2 432 людини).

Голосувати мали право всі наукові, науково-педагогічні і педагогічні штатні працівники університету, а також представники студентства та інших штатних працівників, обрані шляхом таємного голосування.

З 2008 року на посаді ректора КНУ працює Леонід Губерський.