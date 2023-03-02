З початку вторгнення РФ у більш безпечні регіони переїхали 800 підприємств – Мінекономіки

За рік повномасштабного вторгнення РФ за урядовою програмою релокації в більш безпечні регіони країни переїхали 800 підприємств, 623 з яких вже відновили роботу на новому місці, повідомила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна в ефірі телемарафону.

«Для ще 239 здійснюється пошук гідної локації або способу транспортування. Понад 650 підприємств, які планували релокувати свої виробничі потужності, відмовились від переміщення у зв’язку з деокупацією територій, на яких вони розташовані. Окрім того, нині деякі підприємства повертаються на попередні місця роботи у зв’язку з покращенням там безпекової ситуації, зокрема, в Харківську, Чернігівську та Сумську область. 44 підприємства вже повернулись», – розповіла Бережна.

За її словами, найбільше підприємств релокувались до Львівської (24%), Закарпатської (14,5%), Чернівецької (9,8%), Івано-Франківської (8,3%), Хмельницької (7,3%), Тернопільської (6,3%) областей.

За її словами, програма релокації продовжує діяти, хоча кількість запитів значно зменшилась.

Щоб взяти участь в програмі, необхідно зареєструватись на платформі цифрової взаємодії.

Програма релокації в Україні була започаткована через російське вторгнення для захисту промислових потужностей підприємств всіх форм власності.