Уряд вирішив реорганізувати Національну академію державного управління

На засіданні 24 лютого Кабінет міністрів ухвалив рішення про реорганізацію Національної академії державного управління при президентові України. Про це повідомили у Міністерстві освіти та науки.

Зазначається, що заходи з реорганізації будуть здійснені шляхом приєднання закладів вищої освіти:

Національної академії державного управління при Президентові України до Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Дніпропетровського регіонального інституту НАДУ до Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»;

Львівського регіонального інституту НАДУ до Національного університету «Львівська політехніка»;

Одеського регіонального інституту НАДУ до Державного університету «Одеська політехніка»;

Харківського регіонального інституту НАДУ до Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

У МОН заявили, що особи, які здобувають освіту у НАДУ та його регіональних інститутах, продовжать навчання за обраними спеціальностями та джерелами фінансування.