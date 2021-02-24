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24 лютого 2021, Київ 19:36
Новини | Суспільство

Уряд вирішив реорганізувати Національну академію державного управління

Уряд України реорганізує НАДУ

На засіданні 24 лютого Кабінет міністрів ухвалив рішення про реорганізацію Національної академії державного управління при президентові України. Про це повідомили у Міністерстві освіти та науки.

Зазначається, що заходи з реорганізації будуть здійснені шляхом приєднання закладів вищої освіти:

  • Національної академії державного управління при Президентові України до Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
  • Дніпропетровського регіонального інституту НАДУ до Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»;
  • Львівського регіонального інституту НАДУ до Національного університету «Львівська політехніка»;
  • Одеського регіонального інституту НАДУ до Державного університету «Одеська політехніка»;
  • Харківського регіонального інституту НАДУ до Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

У МОН заявили, що особи, які здобувають освіту у НАДУ та його регіональних інститутах, продовжать навчання за обраними спеціальностями та джерелами фінансування.

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