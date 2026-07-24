За пів року реформа ТЦК «не просунулася навіть на пів кроку» – військова омбудсманка Решетилова

Військова омбудсманка Ольга Решетилова заявила, що реформа ТЦК за останні пів року фактично не зрушила з місця. Про це вона сказала в ефірі Радіо Свобода.

За її словами, президент України неодноразово ставив завдання провести реформу мобілізаційної системи, однак жодній із попередніх команд не вдалося її реалізувати.

«Це починається з таких елементарних речей, як навести порядок у системі «Оберіг», тому що там дуже часто дубльовані дані. Близько 20%, якщо не помиляюсь, це ті, хто уже служить у війську. Словом, починаючи від налагодження цієї системи і закінчуючи реформою ТЦК. І ми, як Офіс військового омбудсмана, надавали попередньому міністру Михайлу Федорову та ще попередньому Денису Шмигалю пропозиції по реформуванню ТЦК. Але протягом цього часу ми не побачили жодних дієвих рухів, окрім якихось декларативних заяв», – сказала Решетилова в ефірі «Свобода Live».

Решетилова розповіла, що під час роботи з попереднім керівництвом Міністерства оборони була спільна позиція щодо необхідності змін, але проблема, на її думку, виникла на етапі організації та впровадження реформи.

«Мені здається, що вперше я прийшла до команди міністра десь у лютому, і ми бачили презентації їхніх ідей, як будуть реформовані ТЦК. Ми на наради ходили як на роботу щодо цієї реформи. І кожен раз ми чули одне і те саме – ми не бачили руху у впровадженні цієї реформи. Насправді, і це не шпилька жодним чином, я прекрасно розумію складність. Але так, це факт: за пів року не просунулись у реформі мобілізації навіть на пів кроку. Це факт», – сказала Решетилова.

Вона наголосила, що реформа ТЦК потребує не лише ідей, а й змін у законодавстві, роботи з парламентом та іншими державними органами. За її словами, саме на цьому етапі були «певні недопрацювання».

Омбудсманка висловила сподівання, що нова команда перейде від обговорень до практичної реалізації змін.

Раніше Ольга Решетилова у своїй колонці назвала «картонкові» проявом зрілої демократії та заявила про необхідність нового суспільного договору, який передбачатиме взаємну відповідальність держави та громадян – зокрема у питаннях мобілізації, боротьби з корупцією та проведення реформ.

Федоров під час свого брифінгу 16 липня заявив, що неможливо вирішити питання мобілізації «без нового суспільного договору і без реальних змін», а також нагадав, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) є в структурі Сухопутних військ Збройних Сил України.