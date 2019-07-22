Зеленський підписав указ щодо протидії рейдерству

Президент України Володимир Зеленський підписав зказ «Про заходи щодо протидії рейдерству», повідомили в Офісі президента.

«Питання рейдерства стало одним із найболючіших для бізнесу. За різними оцінками, протягом останніх шести років відбулося понад три тисячі захоплень. Зазвичай це зміна власника через підробку документів, через реєстраторів, яких не існує, або «дірки» у реєстрі. Схеми різні, а суть одна. Сьогоднішнє рішення – це реальний крок, щоб покласти цьому край», – повідомив заступник керівника Офісу президента Олексій Гончарук.

За його словами, указ, серед іншого, передбачає розробку та ухвалення найближчим часом законопроекту про зміни до програмного забезпечення державних реєстрів, що «істотно зменшить ризики та частоту рейдерства», додав Гончарук.

У червні сервіс Опендатабот (портал з моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень – ред.) повідомляв, що щорічно в Україні відбувається близько 400 рейдерських атак, лідерами за кількістю є Київ і Київська область. Всього, за даними сервісу, за останні сім років в Україні відбулося 3242 рейдерських захоплень.