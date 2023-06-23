Відсьогодні в Україні працює Єдиний реєстр зброї, який, як очікують в МВС, допоможе автоматизувати облік зброї та зробити процес отримання дозволів зручним і доступним.

«Ми це зробили: Єдиний реєстр зброї відсьогодні повноцінно працює. Основними перевагами впровадження ЄРЗ є те, що громадяни зможуть легко отримувати інформацію про свою зареєстровану зброю», – написав у телеграмі очільник МВС Ігор Клименко.

У МВС зауважують, що завдяки діджиталізації послуг у сфері обігу зброї процедура отримання дозволів буде спрощена.

Реєстр передбачає створення Електронних кабінетів, з допомогою якого можна отримати послугу без відвідування органу Нацполіції, подавши документи через «Єдине вікно громадянина» або у магазині з продажу зброї.

Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв’ю ВBC News Україна повідомляв, що нині в українців є близько 1,2 млн одиниць зареєстрованої зброї. Йдеться про мисливську, гладкоствольну, нарізну, зброю для відстрілу гумових куль та іншу. Міністр також сказав, що після закінчення війни в Україні може бути, за оцінками європейських партнерів, до 3 млн одиниць незареєстрованої зброї.