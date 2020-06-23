У США помер режисер фільмів про Бетмена Джоел Шумахер

У Нью-Йорку у віці 80 років 22 червня помер відомий американський режисер Джоел Шумахер. У його команді повідомили, що режисер помер після багаторічної боротьби з раком.

Шумахер до режисерства починав свою діяльність в Голлівуді як художник по костюмах. Найбільше упродовж своєї кар’єри прославився двома фільмами із серії «Бетмен», стрічкою «Вогні святого Ельма», мюзиклом «Привид опери» та комедією про вампірів «Пропащі хлопці».

Зовсім нещодавно він зняв два епізоди відомого серіалу Netflix «Картковий будинок».