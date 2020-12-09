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09 грудня 2020, Київ 16:16
Новини | Політика

Уряд рекомендує повернути Резниченка на посаду голови Дніпропетровської ОДА

П'ятий президент України Петро Порошенко (п) представляє Валенти на Резниченка як голову Дніпропетровської ОДА, 26 березня 2015 року

Кабінет міністрів України на засіданні 9 грудня ухвалив рішення рекомендувати канидатуру Валентина Резниченка на посаду голови Дніпропетровської облдержадміністрації.

Він має змінити на посаді Олександра Бондаренка, який очолював Дніпропетровську ОДА з вересня 2019 року.

Валентинові Резниченку 48 років. Він уже працював на цій посаді понад чотири роки – від березня 2015-го до червня 2019 року.

Резниченко зможе приступити до роботи на посаді після того, як відповідний указ підпише президент України Володимир Зеленський.

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