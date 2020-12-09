Уряд рекомендує повернути Резниченка на посаду голови Дніпропетровської ОДА

Кабінет міністрів України на засіданні 9 грудня ухвалив рішення рекомендувати канидатуру Валентина Резниченка на посаду голови Дніпропетровської облдержадміністрації.

Він має змінити на посаді Олександра Бондаренка, який очолював Дніпропетровську ОДА з вересня 2019 року.

Валентинові Резниченку 48 років. Він уже працював на цій посаді понад чотири роки – від березня 2015-го до червня 2019 року.

Резниченко зможе приступити до роботи на посаді після того, як відповідний указ підпише президент України Володимир Зеленський.