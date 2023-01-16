Під виглядом спільного навчання армія РФ посилила участь бойової авіації у Білорусі – Генштаб

У Генштабі Збройних сил України заявляють, що під виглядом спільного із білоруською стороною навчання армія РФ посилила участь своєї бойової авіації у Білорусі.

«16 січня поблизу українського кордону, розпочалось спільне льотно-тактичне навчання авіаційних підрозділів збройних сил Республіки Білорусі та Росії, які входять до регіонального угруповання військ із залученням бойових літаків обох країн. Таким чином, під виглядом спільного навчання противник посилив бойове авіаційне угруповання в Білорусі», – йдеться в повідомленні.

Військові кажуть, що відтак «зростає загроза завдання ракетно-авіаційних ударів саме з повітряного простору Білорусі».

Раніше сьогодні голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус попросив Жителів Чернігівщини не нехтувати сигналами повітряної тривоги через льотні навчання авіаційних підрозділів Білорусі і РФ.

З 16 січня до 1 лютого пройдуть спільні льотно-тактичні навчання з авіаційними підрозділами ЗС Білорусі та РФ. Під час їх проведення будуть задіяні всі аеродроми та полігони ВПС та військ ППО ЗС Білорусі.

Триває триста двадцять сьома доба російського широкомасштабного вторгнення.