Родина керівництва ЗС РФ заробляє з проведення святкувань на військову тематику – ВВС

Невістка генерала армії та командувача сухопутних військ Росії Олега Салюкова володіє компанією HQ Agency, яка організовує патріотичні та військові свята. Серед заходів, якими займалося агентство, – святкування Дня сухопутних військ та святковий вечір «Патріоти АвтоДора», йдеться у розслідуванні російської служби ВВС.

Діна Салюкова поєднує роботу в івент-агентстві з організації комерційних заходів з посадою заступника начальника управління зв’язків із громадськістю державної установи «Автомобільні дороги», для якого частина цих свят і влаштовується.

Як пише ВВС, на заході «Патріоти АвтоДора», який пройшов 3 березня в московському Будинку кіно, були присутні командувач дальньої авіації Росії генерал-лейтенант Сергій Кобилаш та заступник головного комітету сухопутних військ Віктор Лизвинський. А у жовтні минулого року компанія Салюкової організувала святкування Дня сухопутних військ у підмосковному парку «Патріот».

У відкритому доступі на порталі держзакупівель ВВС вдалося знайти лише один держконтракт, виграний агентством на аукціоні в 2018 році – на організацію участі мерії Москви у міжнародних виставках за 435 тисяч рублів. Однак на сайті агентства опубліковані звіти і про інші заходи, які HQ Agency організувало для державних установ.

Журналіст ВВС сконтактував із Діною Салюковою, представившись регіональним чиновником, який зацікавлений у проведенні серії патріотичних заходів. Вона розповіла журналісту, що її компанія та Міноборони Росії «дуже близькі». «Я навіть сказала б, – занадто близькі», – додала Салюкова.

Відсутність на сайті звітів про заходи, пов’язані з армією, вона пояснила тим, що патріотику не завжди хочуть показувати. За її словами, HQ Agency організовувало святкування Дня сухопутних військ у парку «Патріот» останні чотири роки.

Як пише ВВС, син генерала Салюкова Дмитро вперше вступив на державну службу у 2010 році. А в 2013 році компанія ТОВ «Монтажспецбуд», співвласниками якої були Дмитро та його майбутня дружина Діна, перемогла у чотирьох тендерах Головного управління інженерних робіт №2 при федеральному агентстві з будівництва Спецбуд, яке підпорядковувалось Міноборони.

За даними ВВС, у даних про доходи Дмитра Салюкова за 2021 рік зазначено чотири житлові будинки площею понад тисячу квадратних метрів та п’ять земельних ділянок – загалом два гектари. У Москві його родина мала дві квартири площею 95,7 і 85,6 квадратних метрів. За рік перед початком повномасштабної війни в Україні Дмитро Салюков задекларував 12,3 мільйона рублів, а його дружина Діна – 8,3 мільйона рублів. Загалом вони заробили понад 20 мільйонів.