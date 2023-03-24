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Родина керівництва ЗС РФ заробляє з проведення святкувань на військову тематику – ВВС

Сергій Шойгу, Володимир Путін та Олег Салюков (фото архівне)

Невістка генерала армії та командувача сухопутних військ Росії Олега Салюкова володіє компанією HQ Agency, яка організовує патріотичні та військові свята. Серед заходів, якими займалося агентство, – святкування Дня сухопутних військ та святковий вечір «Патріоти АвтоДора», йдеться у розслідуванні російської служби ВВС.

Діна Салюкова поєднує роботу в івент-агентстві з організації комерційних заходів з посадою заступника начальника управління зв’язків із громадськістю державної установи «Автомобільні дороги», для якого частина цих свят і влаштовується.

Як пише ВВС, на заході «Патріоти АвтоДора», який пройшов 3 березня в московському Будинку кіно, були присутні командувач дальньої авіації Росії генерал-лейтенант Сергій Кобилаш та заступник головного комітету сухопутних військ Віктор Лизвинський. А у жовтні минулого року компанія Салюкової організувала святкування Дня сухопутних військ у підмосковному парку «Патріот».

У відкритому доступі на порталі держзакупівель ВВС вдалося знайти лише один держконтракт, виграний агентством на аукціоні в 2018 році – на організацію участі мерії Москви у міжнародних виставках за 435 тисяч рублів. Однак на сайті агентства опубліковані звіти і про інші заходи, які HQ Agency організувало для державних установ.

Журналіст ВВС сконтактував із Діною Салюковою, представившись регіональним чиновником, який зацікавлений у проведенні серії патріотичних заходів. Вона розповіла журналісту, що її компанія та Міноборони Росії «дуже близькі». «Я навіть сказала б, – занадто близькі», – додала Салюкова.

Відсутність на сайті звітів про заходи, пов’язані з армією, вона пояснила тим, що патріотику не завжди хочуть показувати. За її словами, HQ Agency організовувало святкування Дня сухопутних військ у парку «Патріот» останні чотири роки.

Як пише ВВС, син генерала Салюкова Дмитро вперше вступив на державну службу у 2010 році. А в 2013 році компанія ТОВ «Монтажспецбуд», співвласниками якої були Дмитро та його майбутня дружина Діна, перемогла у чотирьох тендерах Головного управління інженерних робіт №2 при федеральному агентстві з будівництва Спецбуд, яке підпорядковувалось Міноборони.

За даними ВВС, у даних про доходи Дмитра Салюкова за 2021 рік зазначено чотири житлові будинки площею понад тисячу квадратних метрів та п’ять земельних ділянок – загалом два гектари. У Москві його родина мала дві квартири площею 95,7 і 85,6 квадратних метрів. За рік перед початком повномасштабної війни в Україні Дмитро Салюков задекларував 12,3 мільйона рублів, а його дружина Діна – 8,3 мільйона рублів. Загалом вони заробили понад 20 мільйонів.

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