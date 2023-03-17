РФ ввела санкції проти британських офіцерів, які навчали українських військових

МЗС Росії запровадило санкції проти 23 громадян Великобританії, зокрема офіцерів британських збройних сил, що навчали на території країни українських військовослужбовців, йдеться у повідомленні зовнішньополітичного відомства РФ.

Під обмеження потрапили, зокрема, командири військових формувань, які надавали інструкторів для підготовки військовослужбовців ЗСУ.

Також заборона на в’їзд до Росії МЗС запровадило щодо керівництва корпорації Zinc Network. На думку відомства, ця організація, діючи на замовлення уряду Великобританії, «веде роботу з дискредитації іноземних журналістів, які виступають із відмінною від загальноприйнятої на Заході точки зору щодо подій в Україні, надає підтримку ЗМІ, визнаним «іноагентами» на території Росії, фабрикує антиросійські матеріали для поширення у медіапросторі».

Також МЗС РФ ввело санкції щодо низки суддів та посадових осіб пенітенціарної системи Великобританії, залучених, за версією міністерства, до «пригнічення незалежних журналістів».

У середині січня 2023 року МЗС Росії заборонило в’їзд до країни 36 громадянам Великобританії, зокрема членам кабінету міністрів, представникам силових відомств та журналістам.

У травні 2022 року МЗС РФ ввело санкції проти 154 членів Палати лордів парламенту Великобританії, у червні Росія включила до списку санкцій ще 49 британців. У ньому було 29 керівників та журналістів. У вересні зовнішньополітичне відомство розширило список санкцій щодо громадян Великобританії, включивши до нього представників PR-компаній і «оборонного лобі».

З початку війни в Україні Великобританія запровадила санкції проти більш ніж тисячі фізичних осіб та ста підприємств із Росії. Обмеження зокрема торкнулися президента Росії Володимира Путіна та глави МЗС РФ Сергія Лаврова. У Росію заборонено постачати авіапаливо, предмети розкоші, товари та технології, пов’язані з нафтою та її переробкою, та фунти стерлінгів.