РФ шукає «друзів», щоб отримати фінансову підтримку в умовах війни – британська розвідка

Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки припускає, що в умовах війни і проблем з економікою Росія розраховує на зовнішню фінансову підтримку з боку іноземних держав, яких вона вважає «дружніми».

Наприкінці березня прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін заявив, що перехід до випуску частини суверенного боргу Росії в іноземній валюті перебуває «в стадії розробки». Як тільки розробку буде завершено, інвестори з інших країн зможуть викупити суверенний борг Росії і таким чином профінансувати деякі з майбутніх бюджетних дефіцитів Росії.

«Такі інвестори побічно фінансуватимуть вторгнення Росії в Україну», – вважають в британській розвідці.

Британська сторона каже: «Російські офіційні особи, ймовірно, розглядають випуск зовнішніх боргових зобов’язань як один із способів заткнути дірки у російських фінансах, оскільки вони планують тривалу війну в Україні. Однак залишається незрозумілим, чи вдасться Росії реалізувати ці заходи».

Наприкінці березня прем’єр-міністр РФ Михайло Мішустін заявив, що в Росії опрацьовується початок випуску облігацій федеральної позики у «дружніх валютах». За його словами, великі російські емітенти вже стали виходити на ринок із запозиченнями в китайських юанях.