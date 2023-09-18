Путін підписав указ про запровадження у РФ електронного паспорта

Президент Росії Володимир Путін підписав указ, який передбачає рівноцінне використання мобільного додатка «Госуслуги» із паперовими документами, у тому числі паспортом. Конкретні випадки, коли додаток може бути прирівняний до фізичних документів, мають затвердити уряд і Федеральна служба безпеки.

Використання додатка замість фізичної копії буде добровільним, йдеться у документі. Чернетку наказу ще у квітні підготувало Міністерство цифрового розвитку.

Наприкінці 2021 року російське МВС повідомляло, що електронні посвідчення особи у вигляді пластикової картки та QR-коду будуть введені в країні з січня 2023 року. Пілотними регіонами для їх запровадження мали стати Москва, Московська область і Татарстан. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну відповідні плани фактично були скасовані.

Повідомлялося, що через санкції та обмеження торгівлі у РФ виник дефіцит чіпів та пластику для карток і біометричних закордонних паспортів.