У РФ розшукують блогера і ексфутболіста Євгена Савіна. Він розповів росіянам про війну – в інтервʼю з Андрієм Ярмоленком

МВС Росії оголосило в розшук колишнього футболіста та відеоблогера Євгена Савіна, на інформацію в базі даних відомства звернула увагу «Медіазона». Підставою для розшуку стала кримінальна справа, але за якою саме статтею її порушено, не уточнюється.

У вересні 2023 року телеграм-канал «Осторожно, новости» писав, що проти Савіна порушили кримінальну справу щодо «дискредитації» російської армії (стаття 280.3 КК РФ). Приводом стало інтервʼю телеведучій Ксенії Собчак, де він критикував війну проти України.

У лютому 2023 року його оштрафували на 50 тисяч рублів у адміністративній справі про «дискредитацію» армії РФ (частина 1 статті 20.3.3 КоАП). За даними офіційної російської інформагенції ТАСС, справу порушили через розміщене в грудні 2022 року "відеозвернення, спрямоване на негативне ставлення до спеціальної військової операції» (так російська влада називає повномасштабне вторгнення в Україну).

39-річний Євген Савін – колишній професійний футболіст, входив до молодіжної збірної Росії, грав за клуби «Ротор», «Крилья Совєтов» і «Тюмень». Після завершення спортивної карʼєри він працював ведучим спортивного телеканалу «Матч ТВ». Він веде ютуб-канал «КраСава», на який підписаний понад мільйон людей.

Після 24 лютого 2022 року Савін переїхав на Кіпр. Він зняв фільм «Ярмоленко – війна. Вбивства мирних жителів, і чому мовчать футболісти в Росії», в якому українські футболісти розповідають про те, що їм довелося пережити після початку війни.

Порушити кримінальну справу проти Савіна у квітні 2023 року вимагав депутат Держдуми РФ Роман Терюшков. За його словами, вони з колегами написали листа до правоохоронних органів. «Він уже не соромлячись, гавкає на нашого президента, на нашу країну, обливає брудом. І спортсменів у тому числі всіх, тому що вони теж поділяють колективну відповідальність у його розумінні», – заявив він.