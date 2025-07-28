У північній столиці РФ мігрантам заборонили керувати таксі

Губернатор російського Петербурга Олександр Беглов заборонив мігрантам керувати таксі в місті, заборона діє до кінця 2025 року. Про це пише місцеве видання «Фонтанка» з посиланням на повідомлення пресслужби міської влади.

Уточнюється, що рішення спрямоване «на підвищення якості та безпеки послуг у сфері таксі та створення додаткових можливостей для працевлаштування громадян РФ».

Постанова набере чинності за 10 днів.

Для роботодавців передбачений тримісячний перехідний період, протягом якого вони мають завершити трудові відносини з іноземними громадянами та залучити нових співробітників.

Комітет із праці та зайнятості повинен буде оцінити «вплив заборони на соціально-економічне життя Петербурга» і подати Беглову пропозиції про те, чи слід продовжити його наступного року.