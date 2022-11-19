Україна вийшла зі складу міжнародного наукового центру зі штаб-квартирою у Москві

Україна покинула членство у Міжнародному центрі наукової та технічної інформації, штаб-квартира якого розташована у столиці РФ Москві, повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки.

Згідно з повідомленням, рішення ухвалене на основі «неприйнятності співпраці з країною-агресором у науково-технічній сфері».

Функції організації, що забезпечувала участь України у діяльності цього центру, було покладено на Український інститут науково-технічної та економічної інформації.

Міжнародний центр наукової та технічної інформації було засновано у 1969 році. Україна стала членом у 1993-му.

Уряд почав денонсовувати угоди з РФ в галузі освіти і науки з початку широкомасштабного вторгнення.