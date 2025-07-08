У різних містах РФ відбуваються обшуки у журналістів і правозахисників – «Север.Реалии»

У різних російських містах 8 липня відбувається серія обшуків у незалежних журналістів і правозахисників, повідомляє проєкт Радіо Свобода «Север.Реалии» з посиланням на власні джерела.

У Республіці Комі відбувається обшук у незалежному просторі «Револьт-центр», у постанові про обшук указано статтю про державну зраду. Також силовики прийшли до квартир співробітників центру. Вони не виходять на зв’язок.

Співробітники ФСБ опитували одного з колишніх співробітників видання «7X7» (пов’язане з «Револьт-центром») як свідка в цій справі. Раніше лояльні до влади телеграм-канали поширювали інформацію, що і видання, і незалежний простір одержують фінансування від закордонних некомерційних організацій.

«Нова газета-Європа» написала, що силовики мають претензії до засновника інтернет-журналу «7x7» та «Револьт-центру» Павла Андрєєва. Він не відповів на прохання «Север.Реалии» про коментар.

Видання Sota повідомило з посиланням на джерела, що обшуки у справі «Револьт-центру» також відбуваються в учасників його семінарів, у тому числі за межами Комі. Офіційно цю інформацію не підтверджено.

«Револьт-центр» був створений у 2019 році як незалежний культурний простір. Його названо на честь радянського дисидента Револьта Піменова. У центрі відбувалися виставки, лекції та культурні заходи.

В інших регіонах також тривають обшуки у незалежних журналістів та правозахисників. Чи пов’язані вони зі справою «Револьт-центру», невідомо.

В Іркутську поліція затримала правозахисника Святослава Хроменкова, повідомляє «Медіазона». Він встиг проінформувати, що до нього «ломляться» люди з автоматами. Пізніше його відвезли до Слідчого комітету. Хроменков здійснював захист прав засуджених.

У Йошкар-Олі прийшли з обшуками додому та в офіс до правозахисниць Ірини Протасової та Ольги Васильєвої. Вони також захищали права ув’язнених. Вилучені телефони й техніка. Протасову відвезли до Слідчого комітету.

У Калінінграді силовики прийшли до кореспондентки SOTAvision Катерини Ткачової, повідомила редакція видання, зв’язку з журналісткою немає. Ткачова вела для видання репортажі із судів із політичних справ, а також проводила вуличні опитування.

У Карелії обшук триває у незалежного журналіста Валерія Поташова, повідомив телеграм-канал From Karelia with freedom. Поташов співпрацює із «Новою газетою». У серпні 2024 року в нього вже відбувалися обшуки.

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