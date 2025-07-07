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Новини | Міжнародні

У РФ у справі про хабарі заарештували ексзаступника голови Росгвардії

Віктор Стригунов, архівне фото
Віктор Стригунов, архівне фото

Проти колишнього першого заступника голови Росгвардії Віктора Стригунова порушена кримінальна справа за статтями про зловживання посадовими повноваженнями та отримання хабарів в особливо великому розмірі, повідомив Слідчий комітет РФ 7 липня.

За версією слідства, у 2014 році Стригунов дав дозвіл на будівництво навчального центру в Кемеровській області, «маючи в своєму розпорядженні інформацію про наявність обмежень використання», що «призвело до заподіяння майнової шкоди державі в особливо великому розмірі, у сумі понад 2 мільярди рублів».

Стригунова додатково звинувачують у отриманні «від представників комерційних організацій» хабарів у розмірі понад 66 мільйонів рублів у 2012–2014 роках.

У Слідчому комітеті також повідомили, що Стрігунова заарештували.

Віктор Стригунов із 2016 по 2020 рік обіймав посаду командувача Сибірського округу військ Росгвардії, а з 2020 по 2023 рік був першим заступником голови Росгвардії, після цього став радником очільника Росгвардії Віктора Золотова.

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