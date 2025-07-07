У РФ у справі про хабарі заарештували ексзаступника голови Росгвардії

Проти колишнього першого заступника голови Росгвардії Віктора Стригунова порушена кримінальна справа за статтями про зловживання посадовими повноваженнями та отримання хабарів в особливо великому розмірі, повідомив Слідчий комітет РФ 7 липня.

За версією слідства, у 2014 році Стригунов дав дозвіл на будівництво навчального центру в Кемеровській області, «маючи в своєму розпорядженні інформацію про наявність обмежень використання», що «призвело до заподіяння майнової шкоди державі в особливо великому розмірі, у сумі понад 2 мільярди рублів».

Стригунова додатково звинувачують у отриманні «від представників комерційних організацій» хабарів у розмірі понад 66 мільйонів рублів у 2012–2014 роках.

У Слідчому комітеті також повідомили, що Стрігунова заарештували.

Віктор Стригунов із 2016 по 2020 рік обіймав посаду командувача Сибірського округу військ Росгвардії, а з 2020 по 2023 рік був першим заступником голови Росгвардії, після цього став радником очільника Росгвардії Віктора Золотова.