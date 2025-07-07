У Росії вчинив самогубство колишній губернатор прифронтової Курської області

У Росії вчинив самогубство звільнений з посади міністра транспорту колишній губернатор прифронтової Курської області Роман Старовойт. Про це 7 липня з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомляють російські засоби інформації РБК, «Коммерсант», Forbes, а також телеграм-канали.

У повідомленнях різняться дані про дату смерті – Forbes пише, що це сталося понад добу тому. Аналогічну інформацію з посиланням на джерела наводять телеграм-канали Shot та Baza.

Раніше голова комітету Державної думи з оборони Олексій Картаполов, коментуючи смерть Старовойта, заявив, що це сталося «досить давно».

Джерело РБК заявило, що тіло Старовойта виявили ще в суботу, 5 липня.

Натомість телеграм-канал Mash стверджує, що вранці 7 липня Старовойт ще був на роботі в міністерстві транспорту РФ.

Уранці 7 липня Кремль оголосив, що Володимир Путін звільнив Романа Старовойта з посади міністра транспорту Росії.

Про самогубство Старовойта стало відомо близько 16:00 7 липня. Спочатку про це повідомили телеграм-канали, близькі до силовиків. Згодом інформацію офіційно підтвердив Слідчий комітет РФ.

Роман Старовойт обіймав посаду міністра транспорту РФ із травня 2024 року. До цього з жовтня 2018 року він очолював Курську область. На посаді голови регіону його змінив Олексій Смирнов. У квітні 2025 року Смирнова затримали у справі про шахрайство під час будівництва оборонних споруд на кордоні Курської області з Україною. За даними джерела РБК, щодо Старовойта відбувалася перевірка про можливу причетність до цих розкрадань.