У РФ пропонують приймати учасників війни проти України у виші без вступних іспитів

У Держдуму РФ внесли законопроєкт, що передбачає право учасникам війни проти України (у РФ її називають «СВО») вступати до коледжів та вишів без вступних іспитів.

Автори законопроєкту пропонують надати таку можливість «за умови успішного проходження співбесіди (у разі її проведення) протягом трьох років» після демобілізації чи звільнення зі служби.

У пояснювальній записці вказано, що ініціатива «спрямована на соціальну підтримку та соціальну адаптацію учасників «спеціальної військової операції», які повернулися до цивільного життя». Спеціальності чи напрями підготовки для вояків встановлюватиме уряд.

У РФ з початку вторгнення в Україну ухвалено низку заохочувальних законів для мобілізованих і учасників війни, в тому числі найманців: від податкових пільг, відстрочки судових стягнень – до розширення категорії осіб, яких вважають ветеранами.