У Росії за добу сталося кілька великих пожеж

У Росії упродовж вівторка сталося кілька масштабних пожеж у різних регіонах. Як передає російська служба Радіо Свобода з посиланням на МНС РФ, вранці сталася велика пожежа у селищі Сосьва у Свердловській області – вогнем охопило понад 90 будівель. Одна людина загинула. За однією з версій, полум’я перекинулося з місцевої пилорами.

Проєкт Радіо Свобода «Сибір.Реалії» повідомив про пожежу в забайкальському селищі Баляга. Там полум’я охопило житлові будинки, частину жителів евакуювали. Вогонь на житлові будинки перекинувся з території занедбаного меблевого комбінату.

Також, за даними російських ЗМІ, масштабна пожежа сталася у місті Лісозаводську Приморського краю, де спалахнув деревопереробний цех, та у селі Трун, що в Пермському краї.

Серед причин виникнення пожеж російська влада називає сезонний фактор і людську недбалість.