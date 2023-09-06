У РФ пропонують ставити в’язнів на військовий облік

Міністерство оборони Росії виступило із пропозицією запровадити військовий облік для ув’язнених. Як повідомляє російська служба Радіо Свобода, проєкт змін до положення про облік з’явився на офіційному порталі правових актів. Документ пропонує людей, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі, ставити на військовий облік в особливому порядку – безпосередньо у в’язниці чи колонії, без явки до військкомату.

«Особливий військовий облік здійснюється виправними установами кримінально-виконавчої системи та військовими комісаріатами за місцезнаходженням установ кримінально-виконавчої системи», – йдеться в проєкті.

Списки військовозобов’язаних в’язнів формуватимуть самі в’язниці та колонії, змінюватимуть дані, коли відбуватиметься етапування чи звільнення засуджених, та передаватимуть до військкоматів.

Зараз у РФ громадяни, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, не підлягають військовому обліку.

У червні Держдума ухвалила у двох читаннях два законопроєкти, які регламентують призов на військову службу ув’язнених і звільняють від кримінальної відповідальності у справах невеликої та середньої тяжкості російських військових, які воюють.

Практику залучення в’язнів до війни в Україні фактично започаткував нині покійний (за даними влади РФ – ред.) засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин.