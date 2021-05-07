Антинаркотичний рейд у Ріо-де-Жанейро – правозахисники кажуть про зловживання силовиків

У результаті поліцейськиого рейду проти підозрюваних у торгівлі наркотиками в бразильському місті Ріо-де-Жанейро 6 травня у нетрях району Жакарезінью загинув один поліцейський і 24 цивільних, шестеро підозрюваних були затримані. Операцію провели десятки поліцейських за підтримки броньованого вертольота зі снайпером.

Жителі району стверджують, що поліція стріляла у підозрюваних, які насправді хотіли здатися силовикам, а також, що поліцейські вривалися у будинки без ордера.

Поліція заперечує будь-які правопорушення, заявляючи, що поліцейські діяли в рамках закону.

Управління ООН з прав людини розкритикувало дії бразильських поліцейських і заявило, що засуджує «давню тенденцію непотрібних і непропорційних» поліцейських операцій проти переважно бідних громад.

Громадська захисниця Марія Джулія Міранда сказала, що була «шокована», побачивши «багато калюж крові» під час відвідин нетрів і фавел. Вона припустила, що, «ймовірно», мали місце страти.

Правозахисники заявляють, що також отримали повідомлення і кадри від жителів про вторгнення поліцейських в будинки і вбивства людей, які не представляли собою жодної небезпеки.

Прокуратура штату Ріо-де-Жанейро і поліція заявили, що почнуть розслідування.

Ріо-де-Жанейро – один з найбільш криміногенних штатів Бразилії, значні території тут контролюють злочинці.

Сили безпеки Бразилії часто звинувачуються в надмірному застосуванні сили проти цивільного населення під час поліцейських операцій.