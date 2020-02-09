Рівняни мітингували проти будівництва деревообробного підприємства

Екоактивісти, жителі села Городок та сотні рівнян протестували проти будівництва заводу чеської компанії Kronospan, яка виготовляє листові матеріали з деревини.

Європейські інвестори планують вкласти у виробництво 200 мільйонів гривень.

Протестувальники вважають, що наслідком його роботи стануть викиди формальдегіду у завищених концентраціях. Як приклад називають екологічну ситуацію, яка виникла з аналогічним підприємством у Нововолинську.

Також люди стурбовані вирубкою лісів на території області, молоді насадження не встигають поповнювати лісовий фонд.

На території, яку викупило дочірнє підприємство «Кроноспану» – «Технопривід Інвест Груп», – розпочалися підготовчі роботи до будівництва. Раніше жителі Городка пікетували автошлях Рівне – Луцьк з вимогою їх зупинити.

Директор «Технопривід Інвест Груп» Павло Пильтяй каже, що завод матиме ефективні очисні фільтри, а сировиною будуть лише бракована деревина і тирса. Він вважає, що протести людей ініціювали конкуренти.

Активісти громадської організації «Екоклуб» вважають висновки про безпечність концентрації майбутніх викидів у довкілля неправдивими. Вони подали до департаменту екології власні розрахунки.

На думку протестувальників, під час оцінки впливу на довкілля порушені методики розрахунків. Оцінювався вплив лише на місто Рівне, а не на село Городок, у якому безпосередньо планують збудувати завод, – наголошують фахівці Рівненського обласного лабораторного центру.

Загалом в обласний департамент екології надійшло більше сімдесяти зауважень до «Оцінки впливу на довкілля» потужностей Kronospan. Рішення щодо надання дозволу на початок будівництва ще не ухвалене.