ДСНС: у Рівному горіла будівля облради і ОДА

У Рівному 17 лютого сталася пожежа в будівлі Рівненської обласної ради і ОДА, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«17 лютого о 14:48 у м. Рівне на майдані Просвіти, 1 в шестиповерховій адміністративній будівлі Рівненської обласної ради на другому поверсі в кабінеті виникла пожежа на площі 20 м кв. Підрозділами ДСНС на свіже повітря виведено 45 працівників», – йдеться в повідомленні.

Жертв і постраждалих внаслідок пожежі немає, повідомили у ДСНС.

Вогонь загасили о 15:22. Про причину займання не повідомляють.