У Рівному дитячому стоматологу повідомили про підозру у побитті пацієнтів – Офіс генпрокурора

У Рівному дитячому стоматологу повідомили про підозру за фактом нанесення умисних легких тілесних ушкоджень та побоїв пацієнтам. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

«За даними слідства, лікарка вчинила насильницькі дії відносно малолітніх дітей, чим завдала їм фізичного болю та викликала у них страх, емоційну невпевненість і психологічні страждання. Наразі правоохоронцями встановлено трьох потерпілих від таких дій стоматолога влітку 2020 року», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що у лютому цього року лікарка умисно під час лікування завдала тілесних ушкоджень у вигляді саден та синців на шиї і плечах дитини.