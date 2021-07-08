У Криму ФСБ провела обшук в будинку батьків радниці голови української делегації в ТКГ – активісти

Співробітники ФСБ Росії вранці 8 липня в окупованому Криму провели обшук в будинку батьків активістки, помічниці народного депутата України і радниці голови української делегації в Тристоронній контактній групі Гайде Різаєвої. Про це з посиланням на Різаєву повідомляють правозахисники і громадське об’єднання «Кримська солідарність».

Повідомляється, що слідчі дії, за даними Різаєвої, пов’язані з кримінальною справою про приналежність до добровольчошл загону імені Номана Челебіджихана, який російська влада вважає незаконним збройним формуванням.

«Давно чекала цього підлого удару... Але, мабуть, ні людяність, ні гуманність, ні порядність російським окупантам, які вкрали в мене дім, не притаманні», – цитує Гайде Різаєву «КримSOS».

Активістка уточнила, що її матір і сина забирали на допит в якості свідків.

У «Кримській правозахисній групі» повідомили, що Різаєва вважає обшук і допит одним з методів тиску на неї через участь в ТКГ.

На сайтах російських силових відомств інформації про обшук немає.

Гайді Різаєва – активістка Євромайдану, волонтерка, двічі була в полоні в зоні проведення антитерористичної операції. У 2015 році організовувала акцію з вимогою включити Крим в Мінські угоди.

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.