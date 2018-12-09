До Різдва 2 американські знаменитості сплатили понад 500 000 доларів боргу покупців супермаркетів

До Різдва дві американські знаменитості сплатили понад 500 тисяч доларів боргу покупців, передає українська служба «Голосу Америки».

Американський музикант Кід Рок заплатив за усі товари, відкладені покупцями одного із супермаркетів міста Нешвілл. Система layaway, тобто розстрочки, дозволяє покупцям «забронювати» певну річ, і пізніше придбати її, виплативши повну вартість. У час свят таким чином найчастіше купують подарунки близьким. Музикант загалом заплатив 85 тисяч доларів по 350 рахунках.

Про це місцевим ЗМІ розповів менеджер супермаркету Walmart у місті.

«Дякуємо Кід Року за такий жест нашій громаді. Це момент гордості для нашого міста», – сказав продавець.

Сам музикант заявив у Twitter, що наслідував приклад американського коміка Тайлера Перрі, який з власної кишені заплатив борги осіб, які планували придбати товари у розстрочку у штаті Джорджія. Перрі із власної кишені виплатив борги таких покупців на суму 434 тисячі доларів у двох магазинах Walmart.

«Я намагався зробити це анонімно, але гаразд», – написав Перрі у Twitter.

Мережа Walmart є найбільшою у США. Значною частиною її клієнтів є пересічні американці.