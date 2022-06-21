У РНБО попереджають про можливі провокації військ РФ 22 червня

Центр протидії дезінформації при РНБО попереджає про можливі провокації російських війська під час заходів з нагоди Дня вшанування пам’яті жертв війни – 22 червня.

«Саме в цей день в різних регіонах України традиційно проходять десятки заходів з метою всенародного вшанування пам’яті синів і дочок українського народу, полеглих під час Другої світової війни. У зв'язку з цим існує висока ймовірність провокацій із боку окупаційних військ рф із можливими ракетними обстрілами», – повідомляє у телеграмі центр.



Центр протидії дезінформації при РНБО закликає утриматись від перебування у місцях масового скупчення людей, а в разі оголошення повітряної тривоги негайно прямувати до найближчого бомбосховища або укриття.

22 червня 1941 року, попри пакт Молотова-Ріббентропа 1939 року та тісну військово-економічну співпрацю, Німеччина напала на СРСР і почалася німецько-радянська війна. Друга світова війна на той час уже тривала майже два роки.