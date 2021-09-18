У США присяжні визнали мільйонера Роберта Дерста винним у вбивстві

У США присяжні визнали героя документального серіалу каналу HBO «Таємниці мільярдера» (The Jinx), американського спадкоємця нерухомості й мультимільйонера Роберта Дерста винним у вбивстві у 2000 році його подруги Сьюзан Берман, інформує Російська служба Радіо Свобода.

Агентство Reuters повідомило, що Дерст, визнаний винним і в інших злочинах, найімовірніше, буде засуджений до довічного ув’язнення.

Оголошення вироку 78-річному Дерсту призначене на 18 жовтня.

Дерста підозрюють у вбивствах трьох людей, скоєних протягом 39 років. У 1982 році зникла його дружина Кетлін Маккормак. У 2000 році була вбита подруга мільйонера Сьюзан Берман. Дерста запідозрили в тому, що він пішов на це нібито заради приховування обставин вбивства своєї дружини, оскільки Берман нібито знала правду про цей злочин.

Третьою ймовірною жертвою Дерста став його колишній сусід Моррі Блек. Незважаючи на зізнання Дерста в тому, що він розрубав тіло Блека і скинув його останки в річку, суд присяжних у 2001 році виправдав мільйонера.

Під судового засідання, яке відбулося в кінці цього тижня, Дерста визнали винним у всіх трьох вбивствах.

ЗМІ, які про це повідомили, розповідають про епізод з життя Роберта Дерста, що став одним із останніх аргументів на користь його остаточного засудження. Під час зйомок документального серіалу каналу HBO «Таємниці мільярдера» (The Jinx), спадкоємець імперії нерухомості, розмовляючи сам з собою і забувши під час перерви в зйомках, що на ньому увімкнений мікрофон, зізнався у злочині.