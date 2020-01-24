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24 січня 2020, Київ 15:02
Новини | Суспільство

Уряд створив робочу групу з подолання наслідків зміни клімату

Новостворену робочу групу очолив віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба

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Уряд створив міжвідомчу групу щодо подолання наслідків зміни клімату, яку очолив віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба. Про це повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

«Її мета – охорона здоров'я та добробуту громадян від ризиків і наслідків зміни клімату. Разом із ЄС ми будемо напрацьовувати порядок денний для зменшення рівня викидів в рамках Паризької угоди», – мовиться у повідомленні.

За словами Гончарука, наступного тижня в Брюсселі, під час шостого засідання Ради асоціації Україна-ЄС, урядова делегація буде обговорювати з європейськими колегами питання співпраці за Європейською зеленою угодою.

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