Уряд створив робочу групу з подолання наслідків зміни клімату

Уряд створив міжвідомчу групу щодо подолання наслідків зміни клімату, яку очолив віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба. Про це повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

«Її мета – охорона здоров'я та добробуту громадян від ризиків і наслідків зміни клімату. Разом із ЄС ми будемо напрацьовувати порядок денний для зменшення рівня викидів в рамках Паризької угоди», – мовиться у повідомленні.

За словами Гончарука, наступного тижня в Брюсселі, під час шостого засідання Ради асоціації Україна-ЄС, урядова делегація буде обговорювати з європейськими колегами питання співпраці за Європейською зеленою угодою.