Російський космічний корабель з роботом «Федором» з другої спроби зістикувався з МКС

Російський космічний корабель «Союз МС-14» з роботом «Федором» (Skybot F-850) на борту з другої спроби зістикувався з модулем «Звєзда» на Міжнародній космічній станції.

Це відбулося на кілька хвилин раніше, ніж планувалося, – о 6:08 за московським та київським часом.

Вперше кораблю не вдалося зістикуватися з Міжнародною космічною станцією 24 серпня.

Людиноподібний робот «Федір» має залишатися в космосі до 7 вересня. До його завдань входять передача телеметрії, визначення параметрів, пов’язаних із безпекою польоту, у тому числі перевантажень, проведення експериментів із відпрацювання в режимі копіювання дій робота, які корисні для роботи на зовнішньому борту МКС.