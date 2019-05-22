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22 Травень 2019, Київ 16:29
Новини | Політика

Родичі заручників Кремля звернулися до Зеленського

Українські військові переступають через протитанкові міни під час перетину лінії розмежування на Донбасі після звільнення з полону. Луганщина, 2015 рік

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Родичі заручників Кремля, що перебувають на території Росії, а також в окупованому Криму та на Донбасі, правозахисники, що опікуються цими питаннями, звернулися до президента України Володимира Зеленського з пропозицією про конкретні дії для звільнення їхніх близьких.

Вони, зокрема, пропонують запровадити посаду Уповноваженого президента з питань звільнення заручників Кремля, створити Координаційну раду з питань звільнення заручників при Адміністрації президента, публічно підтримати законопроект «Про правовий статус і соціальні гарантії осіб, які незаконно позбавлені волі, заручники, або засуджені на тимчасово окупованих територіях України та за її межами».

/**/ /**/ /**/ Українські військові переступають через протитанкові міни під час перетину лінії розмежування на Донбасі після звільнення з полону. Луганщина, 2015 рік
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Хто тепер відповідатиме за звільнення полонених?

Обрання нового президента України призвело не тільки до початку перезавантаження влади, але й до зміни команди виконавців на ключових посадах. Ці зміни позначилися також і на відповідальних за гуманітарні питання, пов’язані з конфліктом на Донбасі.

Стара президентська команда, яка відповідала за вирішення гуманітарних питань на Донбасі, вже пішла з посад, а в команді Володимира Зеленського поки ще не визначилися з відповідальними за цей напрямок, що створює на цей момент додаткові перешкоди щодо звільнення українських полонених.

17 травня про своє звільнення з посади уповноваженої президента з питань мирного врегулювання конфлікту на Донбасі та представника гуманітарної підгрупи у Мінську заявила Ірина Геращенко, яка обіймала цей пост з червня 2014 року. Через два дні після цієї заяви про припинення своєї діяльності у Мінському процесі повідомив і Євген Марчук. 20 травня рапорт про відставку подав глава СБУ Василь Грицак.

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