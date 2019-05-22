Родичі заручників Кремля звернулися до Зеленського

Родичі заручників Кремля, що перебувають на території Росії, а також в окупованому Криму та на Донбасі, правозахисники, що опікуються цими питаннями, звернулися до президента України Володимира Зеленського з пропозицією про конкретні дії для звільнення їхніх близьких.

Вони, зокрема, пропонують запровадити посаду Уповноваженого президента з питань звільнення заручників Кремля, створити Координаційну раду з питань звільнення заручників при Адміністрації президента, публічно підтримати законопроект «Про правовий статус і соціальні гарантії осіб, які незаконно позбавлені волі, заручники, або засуджені на тимчасово окупованих територіях України та за її межами».

Обрання нового президента України призвело не тільки до початку перезавантаження влади, але й до зміни команди виконавців на ключових посадах. Ці зміни позначилися також і на відповідальних за гуманітарні питання, пов’язані з конфліктом на Донбасі.

Стара президентська команда, яка відповідала за вирішення гуманітарних питань на Донбасі, вже пішла з посад, а в команді Володимира Зеленського поки ще не визначилися з відповідальними за цей напрямок, що створює на цей момент додаткові перешкоди щодо звільнення українських полонених.

17 травня про своє звільнення з посади уповноваженої президента з питань мирного врегулювання конфлікту на Донбасі та представника гуманітарної підгрупи у Мінську заявила Ірина Геращенко, яка обіймала цей пост з червня 2014 року. Через два дні після цієї заяви про припинення своєї діяльності у Мінському процесі повідомив і Євген Марчук. 20 травня рапорт про відставку подав глава СБУ Василь Грицак.