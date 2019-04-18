На Roland Garros можуть зіграти шестеро українок

В основній сітці головного тенісного турніру світу на ґрунтовому покритті можуть взяти участь шестеро українок, повідомляє сайт «Великий теніс України». Організатори відкритого чемпіонату Франції опублікували заявочні списки гравців в основну сітку, в які потрапили чотири українські тенісистки: Еліна Світоліна (№6 світового рейтингу), Леся Цуренко (№26), Даяна Ястремська (№37) і Катерина Козлова (№93).

У разі перемоги у кваліфікації в основній сітці можуть з’явитися Ангеліна Калініна (№135) і Катаріна Завацька (№171). Списки учасниць кваліфікаційного турніру Roland Garros будуть опубліковані через два тижні.

Змагання в жіночій сітці відкритого чемпіонату Франції відбудуться з 26 травня до 8 червня.