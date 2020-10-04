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04 жовтня 2020, Київ 16:58
Новини | Спорт

Теніс: Світоліна розпочинає матч за вихід до чвертьфіналу Roland Garros

Перша ракетка України Еліна Світоліна на відкритому чемпіонаті Франції

Перша ракетка України і п’ята ракетка світу Еліна Світоліна 4 жовтня в Парижі проводить поєдинок за вихід до чвертьфіналу відкритого чемпіонату Франції з тенісу. Суперницею українки є 45-та ракетка світу, француженка Каролін Гарсія.

Матч відбувається на одному з центральних кортів, арені імені Філіпа Шатріє.

Гарсія є незручною суперницею для Світоліної – тенісистки зустрічалися чотири рази, і лише одну перемогу в цих протистояннях здобула українка.

У попередньому раунді Еліна Світоліна здолала опір першої ракетки Росії Катерини Александрової.

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