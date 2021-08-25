Помер легендарний барабанщик групи Rolling Stones Чарлі Воттс

Культовий барабанщик рок-групи Rolling Stones Чарлі Воттс помер у віці 80 років. Це сталося через три тижні після того, як він відмовився від участі в майбутньому турне групи по США за станом здоров’я.

Представник Воттса підтвердив, що він помер 24 серпня в лондонській лікарні в оточенні своєї родини.

Воттс грав на барабанах на всіх 30 альбомах групи і в кожному турі, який Rolling Stones проводила відтоді, як він приєднався до групи в 1963 році.

Причину смерті Воттса не вказують.

26 вересня з Сент-Луїса у Rolling Stones запланований старт туру No Filter. Інформації, чи відбудеться він за графіком у зв’язку зі смертю Чарлі Воттса, наразі немає.