Помер відомий радянський сатирик Роман Карцев

У вівторок, 2 жовтня, помер народний артист Росії Роман Карцев. Про це повідомляють російські інформагенції.

Інформації про дату і місце поховання артиста наразі немає.

Роман Карцев (при народженні – Роман Кац, – ред.) народився 20 травня 1939 року в Одесі. У 1960 році він приєднався до студентського театру «Парнас-2», де познайомився з майбутніми партнером по виступах Віктором Ільченко та автором текстів Михайлом Жванецьким.

Карцев працював в Ленінградському театрі мініатюр (нині Театр естради імені А.І. Райкіна, – ред.), Театрі мініатюр при Одеській філармонії, театрі «Ермітаж», власному Театрі мініатюр під керівництвом Жванецького.

У 1976 році Карцев дебютував у кіно. Однією з найвідоміших його ролей став образ Швондера в екранізації роману Михайла Булгакова «Собаче серце».