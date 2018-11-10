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10 Листопад 2018, Київ 16:25
Новини | Суспільство

Український плавець Михайло Романчук здобув «золото» на Кубку світу

Влітку в Шотландії українець отримав «золото» на чемпіонаті Європи з плавання з дистанції 400 метрів вільним стилем

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Український плавець Михайло Романчук здобув золоту медаль етапу Кубка світу в Токіо на дистанції 1500 метрів вільним стилем, повідомляє Федерація плавання України.

Ще один українець Сергій Фролов на цій дистанції посів третє місце. На другому місці – японець Сього Такеда.

21-річний Михайло Романчук – український плавець, учасник чемпіонатів світу і Європи з плавання. Влітку в Шотландії в місті Глазго українець отримав «золото» на чемпіонаті Європи з плавання з дистанції 400 метрів вільним стилем.

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