У Римі відкриється відреставрований мавзолей імператора Августа

У Римі знову відкриють відреставрований мавзолей імператора Октавіана Августа, будівництво якого почалося у 28 році до н.е.

Реставраційні роботи йшли протягом десятиліть.

Мер Риму Вірджинія Раджі назвала мавзолей «перлиною історичної спадщини людства».

Мавзолей був побудований на березі річки Тібр між 28 і 23 роками до нашої ери.

Августу, який жив з 63-го по 14 рік н.е., приписують мир і стабільність в Римській імперії після вбивства двоюрідного дядька Юлія Цезаря.

Мавзолей, конструкція шириною 87 метрів і висотою 45 метрів, зберігся протягом століть, оскільки використовувався для різних цілях – як сад, арена для бою биків і театр.

Після Другої світової війни це місце занепало і часто наводилося як приклад нездатності Італії належним чином доглядати за своїми пам’ятками.

Для ремонтних робіт було виділено державний грант у розмірі 5,3 мільйона доларів. Пожертвування на проведення реставрації також зробила італійська телекомунікаційна компанія TIM, сума не розголошується.