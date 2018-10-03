Roshen: термін придатності продукції в Криму закінчився щонайменше на початку 2018 року

Термін придатності продукції кондитерської корпорації Roshen в анексованому Росією Криму закінчився щонайменше на початку 2018 року, відповідно вона може бути небезпечною для здоров’я, повідомила прес-служба компанії.

«Остання продукція на Липецькій фабриці була випущена ще у першому кварталі 2017 року, з того часу на фабриці нічого не виготовляється. З 1 квітня 2017 року на Липецькій фабриці було повністю зупинене виробництво. Також свою діяльність зупинив торговий дім та склад готової продукції. Потужності фабрики законсервовані, персонал скорочено», – заявили в компанії.

Згідно з повідомленням, жодне інше підприємство Roshen не виробляло і не виробляє цукерки з російськими етикетками.

Перед цим телеканал «1+1» оприлюднив сюжет, у якому показані цукерки з липецької фабрики Roshen, які нібито передали глядачі з анексованого Росією Криму.