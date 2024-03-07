У Росії силовики вбили активіста з Білорусі, проти якого в РФ відкрили справу про теракт – ЗМІ

Федеральна служба безпеки Росії 7 березня заявила, що її співробітники «нейтралізували» 49-річного громадянина Білорусі, який «підтримував збройні сили України і готував теракт» у північно-західному регіоні Росії Карелії, після того, як він чинив опір при затриманні і відкрив вогонь.

Telegram-канал Astra ідентифікував чоловіка як активіста Миколу Алексєєва, який брав участь у мітингах 2020 року в Білорусі, протестуючи проти офіційних результатів президентських виборів, за підсумками яких оголосили про перемогу авторитарного правителя Олександра Лукашенка. За яких обставин Алексєєв опинився у Росії – невідомо.

Як повідомляє Astra, активіста вбили 6 березня.

У Росії у 2023 році у слідчих ізоляторах, спецприймальниках, судах, відділах поліції і поліцейських машинах загинули щонайменше 50 людей, писало видання «Верстка», яке проаналізувало повідомлення державних відомств і ЗМІ. Більшість із них загинули у СІЗО – 22 особи.