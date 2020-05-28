У Росії на 15 діб арештували журналіста, колег затримали за акцію на його підтримку

Суд у Росії заарештував журналіста «Нової газети» і активіста Іллю Азара на 15 діб за одиночний пікет біля будівлі Міністерства внутрішніх справ у Москві. Його визнали винним у повторному порушенні законодавства про мітинги. Про це Азар повідомив в своєму телеграм-каналі.

Азара затримали під час пікету на підтримку засновника пабліку «Омбудсмен поліції» Володимира Воронцова 26 травня в центрі Москви. Підставою для затримання поліція назвала заборону на проведення публічних заходів.

При цьому Азар стояв в одиночному пікеті, який, згідно із російським законом, не є масовим заходом і не потребує узгодження.

Того ж дня поліція затримала на одиночних пікетах на підтримку Воронцова координатора «Відкритої Росії» Тетяну Усманову, редактора Avtozak Live Максима Кондратьєва і громадського активіста Віктора Немитова.

Тим часом, 28 травня у центрі Москви біля будівлі МВС Росії затримали головного редактора видання «Медіазона» Сергія Смирнова і журналістів «Еха Москви» Тетяну Фельгенгауер і Олександра Плющева. Вони вийшли на одиночні пікети на підтримку Азара.

До будівлі МВС прийшли депутати Московської міськдуми Олег Шереметьєв, Євген Ступін і Михайло Тимонов. Вони намагаються з’ясувати у поліції, на яких підставах були затримані журналісти, передає телеканал «Дождь».

Паблік «Омбудсмен поліції» поширював матеріали, присвячені захисту прав як поліцейських, так і жертв поліцейського свавілля. Його засновник Воронцов – колишній співробітник поліції, який працював в управлінні з протидії екстремізму. Так званий Центр «Е» регулярно звинувачують у політичному переслідуванні активістів у Росії.

Сам Воронцов, за його словами, брав участь в обшуках у Олексія Навального в «Болотній справі».

Проти Воронцова в Росії порушено дві кримінальні справи – за вимагання та поширення порнографії. Захист його провину заперечує і наполягає, що переслідування колишнього поліцейського пов’язане з його правозахисною діяльністю.